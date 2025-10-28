【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、逆方向豪快弾→投手ドン引き

10月27日（日本時間10月28日）行われたワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った逆方向弾と相手投手のリアクションが話題となっている。

ドジャース1点ビハインドで迎えた7回裏1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、4番手セランソニー・ドミンゲスが投じた初球、97.6マイル（約157km/h）の速球を、待ってましたとばかりにフルスイング。快音とともに左中間方向へと高々と舞い上がったこの打球は、時速107.8マイル（約173km/h）でそのまま鋭く伸び続けることに。すると、初球をいきなり痛打されたことに驚いたのか、ドミンゲスは慌てて振り返り、呆然とした様子に。ほどなく打球は勢いを落とすことなく着弾。飛距離も401フィート（約122m）と、“文句なしの一発”となった。3回の第2打席で放ったライトへのアーチに加え、今度は逆方向へと特大弾を放った大谷に、ファンからは「バケモノすぎる」「ダメージでかいだろ」「さすがにな…」「可哀想だな」「ドン引きやん」「どこに投げても打たれる気するだろうな」「止められん」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日の大谷は、初回の第1打席がライトへの2ベース、3回の第2打席がライトへのアーチ、5回の第3打席がレフトへのタイムリー2ベース、そしてこの第4打席が左中間への逆方向弾と、すべて長打で4打数4安打3打点の“大暴れ”となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images