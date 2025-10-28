日米間で合意されたアメリカへの投資について、日米両政府は共同文書を公表しました。エネルギーやAIインフラの強化などの分野で複数の日本企業が関心を示しています。

日米両政府は、トランプ大統領の来日に合わせて「日米間の投資に関する共同文書」を発表しました。両国の企業が「エネルギー」や「AIインフラの強化」「重要鉱物など」の事業に関心を持っていることを両政府間で確認したということです。

エネルギー分野では、ソフトバンクグループが大規模電力インフラ構築のための設計や運用などに最大250億ドル。AIインフラの強化では、日立製作所や東芝、パナソニックなどが関心を持っているということです。

事業は総額およそ4000億ドル＝60兆円にのぼり、両政府は、経済安全保障上重要なサプライチェーンの強靱化に向けて、取り組みを進めてほしいと期待を示しています。

一方、日米交渉の当事者である赤沢経済産業相は会見で、今後これらの日本企業が関心を示す案件が実際に投資として成立するかは、9月に合意した覚書にしたがって日米両国の協議プロセスを経て、最終的にトランプ大統領が決定するものであると強調しました。

そのうえで、「しっかりとした審査を受けたうえで大統領が選ばれて、我々が資金面でも投資をしながら最終的に大きな果実をうむようなものに育っていくことを大いに期待したい」と話しました。