白より黒より“グレー”！【ZARA】大人が即こなれる♡「ニットジャケット」

都会的で洗練された印象を与える「グレー」は、こなれ感のある大人コーデに欠かせないカラーかも。今回は【ZARA（ザラ）】から、今すぐ使えそうな「ニットジャケット」をご紹介。トレンド感のあるファー付きデザインや、リボン付きデザインなどをピックアップ。プラスワンでおしゃれ見えを狙えそうな、注目のニットジャケットをご紹介します。

最旬スタイルを楽しめるファー付きニットジャケット

【ZARA】「フェイクファーラペルニットジャケット」＜カーボングレー＞\7,990（税込）

襟にフェイクファーのラペルをあしらった、トレンド感のあるニットジャケット。ボリューム感のあるラペルが顔まわりをパッと華やかな印象に仕上げ、サッと羽織るだけで今っぽくこなれ感のある着こなしに。ラペルは取り外し可能なので、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。

ワンランク上のおしゃれを楽しめるグレーパーカー

【ZARA】「コントラストドローストリングフーディ」＜ミディアムグレー＞\7,990（税込）

ベーシックなパーカーのようなデザインに、ブラウンのリボンが映えるニットジャケットは、周りと差がつくおしゃれを楽しみたい人におすすめ。リボンをキュッと絞ることで、フードの形も調節可能に。リボンは垂らしたり結んだりアレンジできるため、気分やシーンに合わせてスタイリングできます。

今っぽくこなれるボンバージャケット

【ZARA】「ニットボンバージャケット」＜チャコールグレー＞\10,990（税込）

首元と袖口のフリルトリムや、ぽわんと膨らむ袖が大人可愛いボンバーニットジャケット。立体感のあるシルエットにより、今どきのバランスで着こなせそう。ベージュをミックスしたようなニュアンス感のあるグレーで、おしゃれ見えをサポートします。長すぎない着丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうなところも嬉しいポイント。

高級感たっぷり！ 大人コーデを格上げするニットジャケット

【ZARA】「ビーズニットジャケット」\7,990（税込）

キラキラ輝くフラワービーズの、繊細なデザインがリュクスなムードを演出。プラスワンで大人コーデを格上げできそうなニットジャケット。シンプルなボトムスも一気におしゃれな雰囲気に。洗練された印象を与えるグレーカラーで甘さ控えめに着こなせるので、ミドル世代もデイリーコーデに取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i