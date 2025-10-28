将棋の藤井聡太七冠は、同学年の伊藤匠叡王の挑戦を受ける「王座戦五番勝負」で、先ほど第5局に敗れ六冠に陥落しました。

2勝2敗で迎えた「王座戦五番勝負」の第5局は午後8時半ごろに終局し、藤井聡太七冠（23）が伊藤匠叡王（23）に97手で敗れました。

藤井七冠は敗れたため、保持していた7つのタイトルのうち「王座」のタイトルを失い、七冠から陥落して六冠になりました。対局後、藤井六冠は次のように語りました。

藤井聡太 六冠

「実力が足りなかったということだと思うので、やっぱり少しずつ力をつけていくしかないのかなと思います」

一方、勝利した伊藤叡王は去年の叡王戦に続き、タイトル戦で藤井七冠に勝ち、初のタイトル二冠となりました。対局後の記者会見で、伊藤二冠は「充実したシリーズだった」と話しました。

伊藤匠 二冠

「今まで藤井さん相手になかなかリードして押し切る将棋が指せていなかったので、徐々に内容も上げていくことができて、非常に充実したシリーズにできたかなと感じています」