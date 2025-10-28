◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦 Honda6―0ミキハウス（2025年10月28日 京セラD）

第50回社会人野球日本選手権大会が28日、大阪市内の京セラドームで開幕し、前年準優勝のHondaは6―0でミキハウスを制し、3年連続で初戦を突破した。

試合序盤から試合を優位に進めた中、最終回に衝撃が待っていた。6―0の9回に3番手として救援した磯貝和賢が、最速157キロを計測するなど150キロ台の直球を連発して1回無失点に抑えた。

中京大出身で入社2年目の本格派右腕。入社直後の昨年5月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、今回の全国舞台が公式戦初登板だった。多幡雄一監督は「トミー・ジョン手術をしてから1年半苦しんだので、いい場面を用意しようと思っていた。デビュー戦としては緊張する場面だと思いましたけど、あれぐらいのスピードは出せる投手」と潜在能力を高く評価した。

左肘手術を乗り越えて今秋ドラフトでDeNAから4位指名を受けた片山皓心（ひろみ）も「もっとやれる投手だと思う」と今後を楽しみにした。