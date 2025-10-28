A¤§! group Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Î»ö·ïÍ¾ÇÈ¤«¡¡½Ð±éÍ½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¤¬¸ø³«±ä´ü
¡¡±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡©¡×¤¬¸ø³«±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤ÏÍèÇ¯£±·î£¹Æü¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¹Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡©¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë´Õ¤ß¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¸ø³«¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸ø³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤´´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£¸å¤Î¸ø³«Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¤·¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤ËËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¢ªÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¸ÞÃË¤Î½½»Í¾¾Ìò¤Ç½Ð±é¡£¸ø³«±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áð´Ö¤ÏÆ±ºî¸ø³«¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ëÀâ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±ºî¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬Àè¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£