＝LOVE、メンバー全員“オオカミの耳”つけて「うたコン」生出演

アイドルグループ・＝LOVEが10月28日、音楽番組「うたコン」（NHK）に生出演。オオカミの耳をつけたキュートな衣装で、新曲「ラブソングに襲われる」を披露した。



「ラブソングに襲われる」は、10月8日に19thシングル表題曲として発売され、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得。さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても自身最速となる約1か月半で累計2,000万回を突破するなど、今まさに人気絶頂の楽曲。



番組では、メンバー全員が“オオカミの耳”を付けたスペシャル衣装で登場。間奏パートでは、野口衣織のソロダンスがバージョンアップし、新スーパー衣織タイムとして披露された。出演後には“オオカミの耳”衣装に関するコメントも含め、SNSでは大きな盛り上がりを見せている。