元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が28日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。

阪神―ソフトバンクの日本シリーズ第3戦、延長18回の大激戦となったドジャース―ブルージェイズのワールドシリーズ（WS）第3戦を解説した。

ソフトバンクは1―1の6回1死二塁で、3番・柳町が阪神・才木が投じた高めの147キロ直球を捉え、右翼線に決勝の適時三塁打。

松坂さんは、同じ高めの直球に見逃し三振に倒れた4回の前打席に着目した。

「相手の才木投手は高めのストレートが得意。柳町選手も第2打席では高めのストレートで見逃し三振をしているんです」

続くチャンスでの第3打席では、同じ高めの直球を完璧に捉えた。打った時のカウントは2ボール1ストライクで「（柳町は）追い込まれるまでは低めのフォークは捨てて、しっかりゾーンを上げて高めのストレートを狙っていたと思います」と松坂さん。

「ゾーンを上げたことで、手が出なかった高めをしっかり捉えることができた。前の打席の反省を生かした、いい打席だったんじゃないかと思います」と評した。

ソフトバンクが2勝1敗とリードして迎える29日の第4戦は、阪神が高橋遥人、ソフトバンクが大津亮介が先発。松坂さんは「今日のゲームのように、引き締まった試合になるのを楽しみにしています」と話した。