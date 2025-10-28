¡Ö¤¦¡¼¤ó¡ª»³Àî¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¥¨¥é¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ª¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦²ñÄ¹¡¢2ÀïÏ¢È¯»³ÀîÊæ¹â¤Ë¾éÃÌ¸ò¤¨¾Þ»¿¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬¡¢2ÀïÏ¢È¯¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î»³ÀîÊæ¹â¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»³Àî¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó1»à¡¢ºå¿ÀºÍÌÚ¹À¿Í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÇÂè2Àï¤ËÂ³¤¡¢2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤À¤±¤ËÁê¼ê¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½¹ð·É±ó¤ò´Þ¤à3»Íµå¤ÈÂç³èÌö¤Î1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢²¦²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³Àî¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Þ»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ª¡¡¤Û¤ó¤ÈÍê¤à¤è¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿7²ó¤Î¼ººö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¾éÃÌ¤Ý¤¯¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£