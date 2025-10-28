¡Ö·ë²Ì¤Ï±¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¹¥Êá¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤âÎäÀÅ¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¢º£ÅÙ¤³¤½¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤Î·è¾¡ÂÇ¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó1»àÆóÎÝ¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤Î147¥¥íÄ¾µå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¡¢±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐÌøÅÄ¤µ¤ó¤ò¤«¤¨¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡25Æü¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤Ëº¸Èô¡£È´¤±¤ì¤ÐÄ¹ÂÇ¥³¡¼¥¹¤ÎÂçÈôµå¤Ï¡¢ºå¿ÀÅçÅÄ³¤Íù¤Î¹¥Êá¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£ÀÜÀï¤Î½ªÈ×¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë°ìÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¡¢ÌøÄ®¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ï±¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÂçÉñÂæ¤ËÉÔ°Â¤Ê¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡£½¼¼Â¤Î1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯Î×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÂÇ·â¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤Î°ìÂÇ¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤Ïº¸±¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë±¿¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤ä¿´»ý¤Á¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£·ë²Ì¤ò¼ÂÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÌøÄ®¤Î°ì¿¶¤ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë