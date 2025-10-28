¡ÖÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÂç´¿À¼¤òÌÛ¤é¤»¤¿¿®Íê¤Îà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªáÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ôµö¤¹¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè2Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤ê¡¢2¾¡1ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤¬Æ±ÅÀ2¹æ¥½¥í¡¢6²ó¤ËÌøÄ®Ã£¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤«¤é¤Ï¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£7²ó¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¤¬1»à»°ÎÝ¡¢8²ó¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢9²ó¤â¿ù»³°ì¼ù¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¡¢¹Ã»Ò±à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÇ´¤ê¤¬¾¡°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ç¤ä¤é¤ì¤ì¤Ð¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£