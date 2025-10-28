SUPER BEAVER渋谷龍太（38）が28日、都内で映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、11月28日公開）完成披露試写会に出席した。

2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になるシングルマザー（北川景子）を描く物語。渋谷はドラッグの元締め役を演じた。

同作で俳優デビューとなり「初めて演技をさせてもらって、どの面を下げてこの場に出たらいいんだろう」と笑いを誘いつつ、「本当に出ていいのか…と思っていた。バンドマン20年やっていて全部知った気になっていたけど、本当に知らない現場で独特の緊張感が流れていて、お芝居しているとふわっとしていた」と明かした。

それでも、共演した森田望智（29）から自然な仕草を入れた演技を絶賛され、「初めてお芝居させていただくなりにプロファイリングは一生懸命やらせてもらった」と胸を張った。

もうひとつの顔を持つとしたら何をしたいかを問われると「噺家」と明かし、「噺家さんに憧れていて、人が笑っているのはすごくすてきだと思っている。バンドは成り行きで始めて続けて、後天的に夢になった。新宿生まれで、区民は末廣亭という場所が300円安く入れた。僕の身近な娯楽で憧れの世界だった」と語った。