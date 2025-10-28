±ÊÃ«±à¡Ö¤ªÃã¤Å¤±¡×¤ËÉõÆþ¤Î¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½¦»°¼¡¥«¡¼¥É¡×2025Ç¯12·îËöÀ¸»ºÊ¬¤Ç½ªÎ»
±ÊÃ«±à¤Ï10·î28Æü¡¢¡Ö¤ªÃã¤Å¤±¡×¤ËÉõÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½¦»°¼¡¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯12·îËö¤ÎÀ¸»ºÊ¬¤ò¤â¤Ã¤ÆÉõÆþ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö10Ç¯´Ö¡¢¤ªÃã¤Å¤±¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ØÅì³¤Æ»¸Þ½¦»°¼¡¥«¡¼¥É¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12·îËö¤ÎÀ¸»ºÊ¬¤ò¤â¤Ã¤ÆÉõÆþ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö2016Ç¯¤ËÉü³è¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤ªÃã¤Å¤±¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿©Âî¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¡¢X¤Ç¤â¡Ø½¸¤á¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤Þ¤À¡û½É¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥«¡¼¥É¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØÊ¸²½¤òÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¡Ù¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯½Õ¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Ç¡ØÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡Ù¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤Î¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡×¤Î¡È²¿¤«¡É¤ÎÅÐ¾ì¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
