◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽１回戦 ホンダ６―０ミキハウス（２８日・京セラドーム）

ミキハウス（大阪）は前回準優勝のホンダ（東京）に完封負けし、２年連続の１回戦突破とはならなかった。

前巨人の高橋優貴投手が先発も、２回に連打で先制を許した。３回はボークで２点目を失い、さらに１死一、三塁で遊ゴロの間に失点。その後も相手打線を止められず、２回２／３を６安打５失点（自責１）で降板となり、「ボークの１点から流れを止められなかった。悔しいマウンドになった」と肩を落とした。

同じく元巨人の桜井俊貴投手は８回から４番手で登板し、２イニングを投げて３安打１失点。体調不良で練習ができず万全な状態ではなかったといい、「チームに迷惑をかけてしまった」と悔やんだ。打線は、ＤｅＮＡドラフト４位の片山皓心（ひろみ）投手に５回無得点と苦しんだ。

高橋優は２０１８年のドラフト１位で巨人に入団。２１年には同年チーム最多の１１勝（９敗）をマークした。しかし、２２年オフに受けた左肘のクリーニング手術以降は苦しみ、２４年に戦力外通告を受けた。今季から社会人野球に舞台を移したが白星は遠く、チームは都市対抗予選で３戦全敗。公式戦初勝利を飾ったのは、９月の日本選手権第３代表決定戦（６回１／３を無失点）だった。これで１年目が終了。高橋は「正直、結果が出ない１年間だった。来年、この悔しさをバネにできれば」と前向きに話した。