¹È¤æ¤º¤ë¡¡¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬²÷´¶¡×¶Ã¤¤ÎÂæËÜ¤Î»Ø¼¨ÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¾Î»¿¡ÖÀ¨¤¤¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢¹È¤æ¤º¤ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂç½¸¹çSP¡×¤Ç¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì10¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬²÷´¶¤Ç¡×¤È¹È¡£¡Ö»ä¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤¹¤È¡¢»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¤Ç¡×¤È¤«¤Ö¤»¤¿¡£
¡¡¹È¤¬¤á¤²¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ë¸«¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¥¢¥Û¤ä¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¤ÎÌ¼Ìò¥¹¥¿¡¼¡¦¤æ¤¤¤«¤ì¤ó¤«¤é¡Ö¹È¤µ¤ó¤Ï¸ø±éÃæ¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤Æ¡¢¿¤Ó¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¿Í°ìÇÜ¤ª¾å¼ê¤Ç¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂæËÜ¤Ë¥«¥Ã¥³¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡ª²¶¤È¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó°ÊÍè¤ä¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ¤Ë¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢±é½Ð²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±é½Ð¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£