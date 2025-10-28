Aぇ! groupと西村拓哉さん（22）が主演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開延期が、28日に発表されました。

映画には、Aぇ! groupのメンバーである末澤誠也さん（31）が長男のおそ松、正門良規さん（28）が次男・カラ松、佐野晶哉さん（23）が三男・チョロ松、小島健さん（26）が四男・一松、草間リチャード敬太さん（29）が五男・十四松、西村拓哉さん（22）が末っ子・トド松で出演しています。

映画の製作委員会と東宝は「この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期させていただくことになりました」と報告。

続けて「公開を心待ちにしていただいていた皆様、またご出演いただいた皆様や制作スタッフならびに関係者の皆様に、深くお詫び申しあげます。今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公式サイト、公式SNSにてお知らせいたします」と説明しています。