¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè£³Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£¶¡Ý£µ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç±äÄ¹½½È¬²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥Æ¥ª¡¦¥Ç¥í¡¼¥µµ¼Ô¤Î¡Ö±äÄ¹Àï¤ò¸Æ¤ÖÃË¡©¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Î¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ï¡×¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´Ñ½°¤Ï¡Ø¤¤ç¤¦¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¾¡Ù¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¥Ç¥í¡¼¥µµ¼Ô¡£Âè£³Àï¤Ç¹ñ²Î¤òÀÆ¾§¤·¤¿¥«¥ó¥È¥ê¡¼²Î¼ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±äÄ¹Àï¤ò¸Æ¤ÖÃË¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤¬¹ñ²Î¤òÀÆ¾§¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç£´ÅÙÌÜ¤À¤È¤·¡Ö£²£°£±£·Ç¯¤ÎÂè£²Àï¡Ê±äÄ¹£±£±²ó¡Ë¡¢£±£¸Ç¯¤ÎÂè£³Àï¡Ê±äÄ¹£±£¸²ó¡Ë¡¢£²£´Ç¯¤ÎÂè£±Àï¡Ê±äÄ¹£±£°²ó¡Ë¤È¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²Ã¤¨¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤à¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÄ¹¥¿¥¤±äÄ¹£±£¸²ó¤òµÏ¿¤·¤¿£²»î¹ç¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²ó¤ò´Þ¤à±äÄ¹Àï£´»î¹ç¤Î¤¦¤Á£³»î¹ç¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÌë¤Ï¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î±äÄ¹£±£¸²ó¤Ï£±£¸Ç¯Âè£³Àï¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÊÂ¤ÖºÇÄ¹¥¿¥¤µÏ¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç»þ´Ö£¶»þ´Ö£³£¹Ê¬¤Ï¡¢£±£¸Ç¯Âè£³Àï¤Î£·»þ´Ö£²£°Ê¬¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å£²ÈÖÌÜ¤ÎÄ¹¤µ¤À¤Ã¤¿¡£