µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¡¡½Ð±é¤ÎÂæÏÑºîÉÊ¤Ï¡ÖËÁÆ¬¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè£³£¸²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢£µ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥«¥ª¤È¡¢¹á¹Á½Ð¿È¤Ç¥Æ¥£¥à¤Îº§Ìó¼Ô¤Î¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥¦¡¼¤Î·ëº§¼°¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£¥Æ¥£¥à¤òÇÐÍ¥¤Î¥ê¥¦¡¦¥°¥¡¥ó¥Æ¥£¥ó¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¤ò¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥æ¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹õÃÏ¤Ë¥Ð¥é¤Î²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¼«¿È¡¢º£²ó¤¬³¤³°¤Ç±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÏËÁÆ¬¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¤Î°¦¾ð¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë»£¤é¤ì¤¿±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£°Æü¡Á£²£¶Æü¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¹âÍº»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¹âÍº±Ç²èº×¡×¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÂæÏÑ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï»ä¤¬È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸òÎ®¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£