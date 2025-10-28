「タッチ決済派」の人へ！【3COINS】サッと出せる！「おしゃれスマホショルダー」
タッチ決済をするときに限って、鞄の中でスマホが迷子になってストレス……。そんな悩みを解決するなら、【3COINS（スリーコインズ）】でゲットできるスマホショルダーを試してみて。スマホを肩掛けにして楽に持ち歩けるのはもちろん、一癖あるデザインがコーデのワンポイントにもなりそう。実用性もデザイン性も備わったショルダーは、お値段以上に活躍するかも。
ボリューミーなフリルが着こなしのアクセントに
【3COINS】「リボンフリルスマホショルダー」\330（税込）
たっぷりとボリュームのあるフリルが、ガーリーな雰囲気を醸し出すスマホショルダー。ショルダーの端にはリボンがあしらわれており、さり気ないワンポイントに。甘めのデザインですが、ブラック・ホワイトというシックな色展開で大人も使いやすそうです。スマホを肩掛けにして持ち歩けるので、買い物や改札を通るときのタッチ決済に便利。ショルダー紐が太めのため、肩に負担がかかりにくそうなのも魅力的。
シンプルなのに存在感があるウェーブデザイン
【3COINS】「なみなみスマホショルダー」\330（税込）
一癖あるなみなみのデザインが可愛らしく、コーデのアクセントになりそうなスマホショルダー。高級感のあるゴールド色の金具も、上品な雰囲気を放ちます。アイボリー・ブラックというベーシックな色展開で、大人のデイリーコーデにマッチしそう。公式サイトによると「首や肩から掛けておくと、サッとスマートフォンを使用できて便利」とのことで、タッチ決済派の人にぴったり。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M