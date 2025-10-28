°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¡Ö¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤òº£¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡Ä¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÉ×¿Í¤Î¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬10·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÍèÆüÃæ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼·Ã¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤òº£¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Ë¤â²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¤ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼·Ã¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤òº£¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Ë¤â²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¤ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£