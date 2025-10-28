¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡Æ£°æ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥ê¡¼¥Õ¡¡7²ó1»à»°ÎÝ¤Ç¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤òÏ¢Â³K¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÆ£°æ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Æ£°æ¤¬ËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¡¦¾®È¨¤Ï°ìÎÝÀþ¤Î¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò°ìÎÝ¤Î»³Àî¤¬¼ººö¡£Ìµ»à¤«¤éÁö¼Ô¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¹â»û¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¼ê¤Î³¤Ìî¤¬¸å°ï¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅðÎÝ¤ÈÊá°ï¤Ç1»à»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¼ººö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï1ÈÖ¡¦¶áËÜ¡£¤³¤³¤ÇÆ£°æ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È3¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ËÌá¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2ÈÖ¡¦ÃæÌî¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò3µå¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±¦ÏÓ¤ÏÉ¬»à¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³Ñ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¡£
¡¡¡ÖËÍ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ì£Êý¤Î¼ººö¤Ê¤É¥ß¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÇ®Åê¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌî¼ê¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ£°æ¤¬¤¢¤½¤³¡¢¤è¤¯Ï¢Â³»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£