°ËÆ£¾¢¿·²¦ºÂ¡¢²ñ¸«¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¡¡¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¸«¤»¤ë
¡¡¾´ý¤ÎÂè£·£³´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£µ¶É¤¬£²£¸Æü¡¢»³Íü¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤Î¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ø¤µ¤ì¤¿¡£Àè¼ê¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê£²£³¡Ë¤¬Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡Ê£²£³¡Ë¡áÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡á¤Ë£¹£·¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»£³¾¡£²ÇÔ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºßÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë±Ã²¦¤ËÂ³¤¯Æó´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª¶É¤«¤éÌó£±»þ´ÖÈ¾¤¬¤¿¤Á¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¿·²¦ºÂ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤ÎÉ½¾ð¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂè£²¶É¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¶ÉÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë¾´ý¤¬»Ø¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè£³¶É¤äÂè£µ¶É¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¾´ý¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤È¤ÎÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âè£¹´ü±Ã²¦Àï°ÊÍè¡¢Ìó£±Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¡£Æ£°æ¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö°ì¼ê°ì¼ê¤Î»Ø¤·¼ê¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É°¤¤¼ê¤ò»Ø¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼«¤é¤¬»Ø¤¹¾å¤Ç¤â¡Ö¤³¤Á¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ì¼ê°ì¼ê¡¢´Ë¤ß¤Ê¤¯»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ£³´ü¤È¤Ê¤ê¡¢¶åÃÊ¤Ë¾ºÃÊ¡£º£Ç¯¡¢±Ã²¦¤ò½éËÉ±Ò¤·¤ÆÈ¬ÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»Õ¾¢¤ÎµÜÅÄÍøÃËÈ¬ÃÊ¤Ë¡Ö»Õ¾¢¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î²¦ºÂ³ÍÆÀ¡¢¾ºÃÊ¤ÎÊó¹ð¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶åÃÊ¤Ë¾ºÃÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¾ºÃÊ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÃÊ°Ì¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯»Õ¾¢¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤È¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ£°æ¤µ¤óÁê¼ê¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Â¾¤Î´ýÀï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆ£°æ¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¼«¿È¤Î´ýÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈºÇ¶á´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£