¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡º£µÜ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ÇµçÃÏ¤òµß¤¦¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡¡Âè3Àï¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º£µÜ¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ºå¿À¡¦ºäËÜ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬Í··â¤Î¸åÊý¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡¡Íî¤Á¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤Î¤Ê¤ëÂÇµå¤ËÂÐ¤·¡¢º£µÜ¤¬ÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¡£¿¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ï¤º¤«46»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤â1¡¢2ÀïÌÜ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤ÆÂç»Å»ö¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£