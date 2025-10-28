Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡Ö5¤«Ç¯·×²è¡×Êý¿Ë¤òÈ¯É½¡Ö¶¯Âç¤Ê¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤ä½êÆÀÁý²Ã¤òÄÌ¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î¾ÃÈñÇ½ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö5¤«Ç¯·×²è¡×¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï28Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬Àè½µ³«ºÅ¤·¤¿ÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¡Ö4ÃæÁí²ñ¡×¤ÇºÎÂò¤·¤¿·ÐºÑ¤ÎÃæ´üÌÜÉ¸¡ÖÂè15¼¡5¤«Ç¯·×²è¡×¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2026Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÊÝ¸î¼çµÁ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢ÇÆ¸¢¼çµÁ¤Î¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÆâ¼û¼çÆ³¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¢§¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ä½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢»ÔÌ±¤Î¾ÃÈñÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¶¯Âç¤Ê¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡áÀÚ¤êÎ¥¤·¤ËÈ÷¤¨¡¢¢§Â¤Á¥¤ä²½³Ø¹©¶È¤Ê¤É½ÅÅÀ»º¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¢§°é»ùÊä½õ¶â¤ä½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð»º¤ä°é»ù¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤ÏÍèÇ¯³«¤«¤ì¤ëÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
