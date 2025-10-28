Acqua di Parma 2025 ホリデーコレクション：ドロミテの気高さと香りの世界

香りの旅は、雪と氷に包まれたアルプスの絶景から始まります。Acqua di Parmaの2025ホリデーコレクションでは、ドロミテ地方の雄峰〈アンテラオ〉を象徴に、クラフトマンシップと自然の美を融合した香りの限定シリーズが登場。“旅する香り”を纏いながら、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな季節がやってきました♡

アルプスがテーマの限定ボトルデザイン

今回のホリデーコレクションでは、建築家兼デザイナーのクリスティーナ・チェレスティーノが、アルプスの伝統的な装飾技法「ハンマード（槌目）」「ブラシ仕上げ」を現代的に再解釈。

マクロカナージュ模様が施されたグレインレザー仕様や、クリンクルレザー仕様のホーボーバッグが登場し、ブラック・ラテ・パウダーベージュのカラー展開、スモール／ミディアム／ラージの3サイズ収録。

時を超えるエレガンスと機能性を両立しています。

贈り物にも映えるギフトセットラインアップ

ブルー フェダイア ポーセリンボトル

ヴェルデ チェンブロ ポーセリンボトル

ビアンコ ドロミア ポーセリンボトル

さらに香りの世界では、釉薬をかけた磁器の180 mLポーセリンボトル「ブルー フェダイア」「ヴェルデ チェンブロ」「ビアンコ ドロミア」がそれぞれ税込106,700円で登場。

アクア ディ パルマ ボンジョールノ ホリデー ギフトセット

アクア ディ パルマ ブルー メディテラネオ アランチャ オーデパルファム ホリデー ギフトセット

アクア ディ パルマ ブルー メディテラネオ ミニシトラスソープセット

アクア ディ パルマ サプライズポーチ

また、「ボンジョールノ ホリデーギフトセット（オーデパルファム 50 mL＋ハンド＆ボディセット）税込25,080円」「ブルー メディテラネオ アランチャ ギフトセット（50 mL＋ウォッシュ＆ローション）税込25,080円」「ミニシトラスソープセット（3個）税込13,200円」も展開され、ギフトの選択肢が豊富に揃います。

自宅でも楽しむ香りのエレガンス

アクア ディ パルマ トローネ キャンドル

アクア ディ パルマ ボスコ ルームディフューザー

アクア ディ パルマ ボンジョールノ グシュタード シャポーキャンドル

アクア ディ パルマ ボンジョールノ クールシュヴェル シャポーキャンドル

アクア ディ パルマ ボンジョールノ コルティナ シャポーキャンドル

香りだけでなくホームフレグランスとしても魅力的。

「トローネ キャンドル 200 g 税込13,200円」「ボスコ ルームディフューザー 180 mL 税込17,600円」「シャポーキャンドル（直径16 cm／高さ31 cm／重量1,600g＋330g）税込121,000円」など、アルプスの森や冬のデザートをイメージした香りがラインナップ。

限定店舗（GINZA SIX旗艦店ほか）での展開です。

ホリデーシーズンこそ、香りの旅を♡

この冬、Acqua di Parmaのホリデーコレクションは、ドロミテの雄大な自然と比類なきクラフトマンシップを、香りとデザインで体現。

バッグからボトル、キャンドルまで幅広く展開され、ブラック・ラテなどのトーン、3サイズ、ギフトセット価格も多彩。

選ぶたびに、あなたらしいラグジュアリーが際立つはず。愛する人へ、そして自分自身へ。今こそ香りの旅を始めませんか？