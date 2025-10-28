62ºÐ¡¦¶âÍ»»ñ»º8740Ëü±ß½÷À¡Ö¥Ñ¥ó¤ä¿©ÎÁÉÊ¤¬10¡ó³ä°ú¡£ËâË¡¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×Â£¤êÊª¤Ë¤â»È¤¨¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡©
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1400¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê63ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í0±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô500Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â1500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º7240Ëü±ß
¢£¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§3000Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§1600Ëü±ß
¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡§1700Ëü±ß
¡¦¼ÒºÄ¡§500Ëü±ß
¡¦ÊÆ¹ñ³ô¡§400Ëü±ß
¡¦ÊÆ¹ñMMF¡§40Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡Ö¹âÅç²°¡ã8233¡ä¡×¤À¤½¤¦¡£
¹âÅç²°³ÆÅ¹¤Î³ä°úÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬¡Ö10¡ó³ä°ú¤¤Ë¤Ê¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÅö¤Æ¡×¤Ç¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆÍ¥ÂÔ¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÖËâË¡¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÊÝÍÇ¯¿ô¤Ï4Ç¯¤Ç¡¢´§º§Áòº×¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤äÆü¾ï¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î¹ØÆþ¡×¤Ë¼ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó²°¤Î¾¦ÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤â10¡ó³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡×ÅÀ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ËÍ¥ÂÔ¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥É¥È¡¼¥ë¡¦Æü¥ì¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã3087¡ä¤Ï¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬É×¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤Î¤¿¤á²ÈÂ²¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇäµÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤½¤¦¡×¤Èº£¸å¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£¸å¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¡ã4912¡ä¤Î¹ØÆþ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§62ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê63ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í0±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô500Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â1500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º7240Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§3000Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§1600Ëü±ß
¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡§1700Ëü±ß
¡¦¼ÒºÄ¡§500Ëü±ß
¡¦ÊÆ¹ñ³ô¡§400Ëü±ß
¡¦ÊÆ¹ñMMF¡§40Ëü±ß
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¹âÅç²°¡×Åê»ñÎò¤Ï¡Ö17Ç¯¡×¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÈÆüËÜ³ô¤òÃæ¿´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦60Âå¤ÎÅê¹Æ¼Ô½÷À¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡Ö¹âÅç²°¡ã8233¡ä¡×¤À¤½¤¦¡£
¹âÅç²°³ÆÅ¹¤Î³ä°úÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬¡Ö10¡ó³ä°ú¤¤Ë¤Ê¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÅö¤Æ¡×¤Ç¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆÍ¥ÂÔ¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÖËâË¡¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÊÝÍÇ¯¿ô¤Ï4Ç¯¤Ç¡¢´§º§Áòº×¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤äÆü¾ï¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î¹ØÆþ¡×¤Ë¼ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó²°¤Î¾¦ÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤â10¡ó³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡×ÅÀ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÆÃÊÌ´¶¡×Í¥ÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆüÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä¼ñÌ£¡×¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ËÍ¥ÂÔ¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥É¥È¡¼¥ë¡¦Æü¥ì¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã3087¡ä¤Ï¡Ö¥É¥È¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬É×¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤Î¤¿¤á²ÈÂ²¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇäµÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤½¤¦¡×¤Èº£¸å¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£¸å¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¡ã4912¡ä¤Î¹ØÆþ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)