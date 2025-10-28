¡Ö¥Ð¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤é³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¤â¡ÖÁÛÄê³°¡×¤Î¥²¥Ã¥Ä¡¼
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè2Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤ê¡¢2¾¡1ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤¬Æ±ÅÀ2¹æ¥½¥í¡¢6²ó¤ËÌøÄ®Ã£¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3²ó¡¢5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤·¤«¤·DHÀ©¤Î¤Ê¤¤¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤Ø¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊ»»¦¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ÏÁÛÄê³°¡£Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£2²óÌÜ¤Ï¡Ê¥Ð¥ó¥È¤â¡Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ÏÁÛÄê³°¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¤è¤¯¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£