¡ÖÆ£°æ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤·¤ç¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¹¶¼é¤Ç¥ß¥¹Ï¢È¯¤Ç¤âÇ´¤ê¤¤Ã¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ë´¶¼Õ
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè2Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤ê¡¢2¾¡1ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤¬Æ±ÅÀ2¹æ¥½¥í¡¢6²ó¤ËÌøÄ®Ã£¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤Ç¥ß¥¹¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¾¡¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÆ£°æ¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤·¤ç¡£¥ï¥ó¥¢¥¦¥È»°ÎÝ¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¡£¤·¤«¤â¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤Ç¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤ÇÆ£°æâ«ºÈ¤¬1»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤¿¡£