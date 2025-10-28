◆九州地区高校野球準々決勝 長崎日大4―1小林西（28日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

長崎日大が地元勢の小林西を破り2022年秋以来、3年ぶりの4強進出を決めた。エース古賀友樹（2年）が1失点で完投。「よく投げてくれました」と平山清一郎監督は大事な試合で力投したエースをたたえた。

「今日はストレートが良かった」と直球中心で強気で押していった。自己最速を更新する136キロをマークし、捕手の太田涼介（2年）も「今大会イチ、良かった」と認める投球で5回まで無失点。6回に自らの失策も絡み1点を返されたが「気持ちを入れ替えて投げました」と7回以降もゼロを並べた。

4回と8回には四球や失策で1死満塁のピンチを背負ったが、どちらも2者連続三振で切り抜けた。太田も盗塁を2度阻止するなどエースをアシスト。「1回戦は投げなかったので早く投げたかった。今日は完投するつもりでした」と会心の投球で大事な1戦を投げきった。

夏の大会は背番号20だったが、現チームになってエースナンバーを背負う。夏の大会後は週4日の柔道部の朝練に参加している。柔道部は東京、パリ五輪と2大会連続で金メダルを獲得した永瀬貴規を生んだ全国レベルの強豪。「練習の雰囲気が引き締まっている」と道場での柔道部員との練習は大きな刺激になっている。20キロの重りを持ち上げるトレーニングやデッドリフトなどを行うことで「胸の筋肉がついて体幹も強くなった」と効果を実感。食トレにも力を入れて体重は夏から3キロ増の83キロとなり、この日の好投につながった。

準決勝は熊本工との決勝を懸けて戦う。「練習試合で負けているのでリベンジしたい。任されたところでゼロに抑える投球をしたい」とエースは雪辱を果たし3年ぶりの決勝進出を誓った。

（前田泰子）

◆古賀友樹（こが・ともき）2008年11月8日生まれ。佐賀県唐津市出身。北波多小1年で「北波多少年野球クラブ」で野球を始める。北波多中では公式クラブ「糸島ボーイズ」で投手。185センチ、83キロ。右投げ右打ち。