¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡È¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤ÏÊÌ¿Í¡É
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï28Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬Á°Æü¤ËÊÖ´Ô¤·¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤¬¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¤À¡×¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬27Æü¤ËÊÖ´Ô¤·¤¿°äÂÎ¤Ï¿È¸µ³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2Ç¯Á°¤Î·³»öºîÀï¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤«¤é¼ýÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î°ä¹ü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊÖ´Ô¤ÏÏÂÊ¿·×²è¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á13¿Í¤Î°äÂÎ¤Î°ìÉô¤ò°ú¤ÅÏ¤¹·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¿Í¼Á¤Ë¤â³ºÅö¤»¤ºÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¤À¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥Þ¥¹¤Î¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÄ¹°ú¤¯ÀïÆ®¤Î±Æ¶Á¤ÇÁÜº÷¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Îµß½õÂâ¤äÀÖ½½»ú¹ñºÝ°Ñ°÷²ñ¤¬½Åµ¡¤ò»È¤¤¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£