¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè4Àï¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤¬28Æü¡¢¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ºå¿À¤¬¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡£Âè3Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2¾¡1ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ïº£µ¨8»î¹ç¤Ç3¾¡1ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨2¡¦28¡£¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¤Ç¤ÏDeNA¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè3Àï¤Ç8²ó1»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¤Ïº£µ¨12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·6¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£