カナダのオルタナティブロックバンド The Strumbellas（ザ・ストランベラス） が、最新EP『Burning Bridges Into Dust』をGlassnote Recordsよりリリースした。

（関連：スティーヴ・アルビニ、ナイジェル・ゴッドリッチ……名プロデューサーが築いた90'sオルタナティブロックの潮流）

全6曲を収録した同EPは、より壮大で生々しく人間的なサウンドスケープを描く作品となっている。プロデュースを手がけたのはチャッド・コペリンだ。The Strumbellasの“カタルシスと希望の融合”を核に、より大胆で陰影あるサウンド、そして揺るぎない感情表現を追求している。高揚感あふれるアンセム「Skin Of My Teeth」、内省的なリズムが印象的な「Maybe It’s Me」、そして力強い生命力を感じさせる「Hard Lines」まで、同EPは不確かな時代にあっても夢を抱き続けることの痛みと美しさを音に込めている。

同EPでは、ジミー・ショヴォーのボーカルとフォークの温かさ、オルタナロックのエネルギーが融合したスタイルを軸に、より深みのあるシネマティックなサウンド領域へと拡張。また、止まらない思考の渦と共存する苦しみをテーマにしたリードトラック「Hanging Out In My Head」は、軽快なバンジョーとグルーヴィなリズムが織りなすサウンドの中に、“心のざわめきと共に生きる希望”が込められている。

■The Strumbellas コメント

頭の中で同じ考えを何度も何度も巡らせてしまうことについての曲なんだ。自分の中の批判的な声と終わりのない対話を続けるようなもの。でも、その中でも生きていくことを学ぶ--そんな思いを込めています。

（文=リアルサウンド編集部）