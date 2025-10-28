ÆüÅ´ºæBZ¤¬¥Ûー¥à³«ËëÀá¤ÇÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ï27Æü¡Ê·î¡Ë¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëSV¥êー¥°ÃË»Ò Âè2Àá¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï¤ÇÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÅ´ºæBZ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»î¹ç¡£ÂçÉÍ¤À¤¤¤·¤ó¥¢¥êー¥Ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎGAME1¤Ï16:05¤«¤é¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎGAME2¤Ï13:05¤«¤é¤Î»î¹ç³«»Ï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢GAME1¤Ç¤ÏÀèÃå4,000Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¿¥ª¥ë¤òÎ¾Æü¹ç·×1,000Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤È¤ÎSV¥êー¥°ÃË»Ò³«ËëÀá¤Ç¡¢²ù¤·¤¤2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÆüÅ´ºæBZ¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦ÆüÅ´ºæBZ¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£