ºå¿À¡¦Âç»³¡ÖÁ´ÉôËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×ÂÇÎ¨¡¦000¤ÇÇÔÀï¤òÇØÉé¤¦¡¡»ëÀþ¤ÏÂè4Àï¤Ø¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡Ý2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Ï1¡Ý2¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ÎÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÉôËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È·ë²Ì¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£6²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Îµ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£2»à¤«¤é¤ÎºäËÜ¤ÎÂÇµå¤ÏÆâÌî¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦º£µÜ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µß±ç¿Ø¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡¢1ÅÀº¹¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂÇÎ¨¡¦000¤ÎÂç»³¤Ç¡¢¡ÖÎ®¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÁ´ÉôËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¸«¤»¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£5²ó¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç¡¢³¤Ìî¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¡£¤³¤ì¤ò°ìÎÝ¡¦Âç»³¤¬¹¥Êá¤·¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎËÒ¸¶Âç¤òÆó¡¢»°ÎÝ´Ö¤Î¶´»¦¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç1»à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿³¤Ìî¤òÆóÎÝ¤ÇÉõ»¦¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤«¤é°ìÅ¾¡¢°ìµ¤¤Ë2»à¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤¬Âç´¿À¼¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡µÕ½±¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤ë¡£Âç»³¤Ï¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÍè¤Þ¤¹¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£