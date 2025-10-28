¹Ã»Ò±à½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡ÖÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1¡Ý2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜµòÃÏ¤ÇÄË¤¤À±¤òÍî¤È¤·¤¿¡£4²ó°Ê¹ß¡¢6¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ËÉÕ¤±¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¾¡Éé¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇÔ°ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Ã»¤¤¤è¤¦¤ÇÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÌÀÆü¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¡£ºÇ¸å¤â¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾¡Éé¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤ë¾¡Éé¤ò¡¢¾¡¤Á¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿Àº°ìÇÕ¤ä¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£