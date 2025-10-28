°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡© »³ËÜÍ³¿¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡É¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¢ª±äÄ¹18²ó¤Ç¾×·âÅ¸³«¡ÖÏ¯´õ¤¬¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê10·î27Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î28Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¯´õ¤â¥Ó¥Ó¤ë¡Ä »³ËÜÍ³¿¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡È¾×·â¸÷·Ê¡É
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò¤«¤±¤Æ±äÄ¹18²ó¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½àÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£±äÄ¹18²ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ãæ1Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ½àÈ÷¤È¤¤¤¦¾ï¼±³°¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÎÀ©¤Ë¡£¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤òÏ¢¤ì¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÏÃ¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÅ¤«¤Ê·è°Õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬ºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»³ËÜ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·¤Ç¤Î»³ËÜ¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½½Ð¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±äÄ¹18²óÎ¢¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤¬Êü¤¿¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë»àÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£»³ËÜ¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤º¤Ë½ª¤¨¤¿·àÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤ò¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¶¯¤¤ÊúÍÊ¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£»³ËÜ¤Ï°ÂÅÈ¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤¿¤º¤È¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¥¹¥Í¥ë¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¼¡¡¹¤È¶î¤±´ó¤ê¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Î¸¥¿È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤Î»³ËÜ¤Î¹ÔÆ°¤È»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡ÖÍ³¿¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡ÖÏ¯´õ¤¬¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥¨¡¼¥¹¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿ÂÇÀþ¡£±äÄ¹18²ó¤È¤¤¤¦»àÆ®¤ÎÃæ¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë1¾¡¤Ï¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Îå«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
(C)Getty Images