¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ£¶²ó£±£°£¸µå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ¡¢£²»Íµå¡¢£±¼ºÅÀ¡¢£´Ã¥»°¿¶¤Çº£¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂè£²Àï¤«¤éÏ¢¾¡¤Ç£²¾¡£±ÇÔ¡£½é²ó¤Î£±¼ºÅÀ¤Çµß±ç¿Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À»î¹ç¸å¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Öµå¾ì¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¹â¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Éâ¤¤¤ÆÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È°Õ¼±¤·¤¿¡£Á´µå¼ï¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äã¤á¤Ë½¸¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç±¦ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤â¡¢£³²ó¤Ë¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¹Ã»Ò±à¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÍè¤¿¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÑ²½µå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¬¤Ã¤¿¡££¶²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ïº£µÜ¤¬Í··â¸åÊý¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÈôµå¤ò¹¥Êá¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£