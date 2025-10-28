¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤Ë»ëÄ°¼ÔÀä¶ç OP¤Î±ÑÊ¸¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¥ª¥Á¤¬¾×·â¡×¡ÖºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/28¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
【写真】「ちょっとだけエスパー」仕掛けが散りばめられる台本イラスト
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀô✕µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¤³¦¤ËÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Ç¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ß¡¢¡È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡É¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¡£¼¡¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀéÅÄ¼é¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤¬ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¡£²è²È¤Ç¤¢¤ëÈà¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¼«¿È¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ300Ëü¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿°²¥Î¸Ð¤¬¤¢¤ëÅí¸»Âæ±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤â¡¢°²¥Î¸Ð¤Ø¤Ï¸þ¤«¤ï¤º¤¹¤°¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤¿ÀéÅÄ¡£Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¡ÖÀéÅÄ¼é¤Ï²è²È¤È¤·¤Æ°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸ÂÀ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¹õ¤¤¤¿¤Þ¤´¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃë¿©¤Ë¿©¤Ù¤¿È¢º¬Ì¾Êª¡¦¹õ¤¿¤Þ¤´¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÀéÅÄ¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ë²è²È¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÂÞ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Àè¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄ·¤Í¤é¤ì¡¢°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤Ï¡ÖBUNTA GOES ON A TRIP WITH HIS FRIENDS AND WIFE HE SAVED A PAINTER THE PAINTER WAS HAPPY TO STAY A PAINTER¡ÊÊ¸ÂÀ¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈºÊ¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï°ì¿Í¤Î²è²È¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²è²È¤Ï²è²È¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦±ÑÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È1Ê¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÀéÅÄ¤Î»à¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥Á¤¬¾×·â¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö³Î¤«¤Ë²è²È¤È¤·¤Æ°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¡Ä¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡×¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¡ÖTHE PAINTER WAS HAPPY TO STAY A PAINTER¡×¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤À¤«¤é²áµî·Á¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×¡ÖºÇ½é¤Ë·ëËö½Ð¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
情報:テレビ朝日
【写真】「ちょっとだけエスパー」仕掛けが散りばめられる台本イラスト
¢¡ÂçÀôÍÎ¼ç±é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×
情報:テレビ朝日
