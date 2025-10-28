【ROPÉ PICNICのチャコール】がおしゃれ！ 大人のきれい見え♡「上品ボトムス」

暗すぎず明るすぎず上品なコントラストを添えてくれるチャコールカラー。今季のトレンドカラーとしても注目されており、シックで落ち着きのある雰囲気が魅力です。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の、大人のきれい見えを意識したチャコールカラーのボトムスをピックアップ。スタッフさんのコーデとあわせてご紹介します。

柔らかく揺れるフレアスカート

【ROPÉ PICNIC】「フィブリルマーメイドフレアスカート」＜チャコール＞\6,490（税込）

ウエストラインから優雅に広がるフレアラインが魅力的なスカート。程よいハリと落ち感を兼ね備えた素材で、動くたびにしなやかに揺れるデザインです。フィブリル加工でツヤを抑えた、柔らかなニュアンス感も魅力。公式サイトによると「裏地付きでさらりとした穿き心地」なのだとか。ロング丈でチャコールの上品な深みが映え、秋の装いをきれいに見せてくれそうです。

しなやかなシルエットが上品に映える

スタッフのnozomiさんは、チャコールのフレアスカートにホワイトのカーディガンとブルーのシャツを重ねて、爽やかで上品なきれいめカジュアルに。スカートのたっぷりとしたフレアとトップスのゆるやかなシルエットが自然にマッチ。抜け感のあるバランスで、お堅い雰囲気を回避して大人のきれいめカジュアルをぐっと新鮮にアップグレードできそうです。バッグやパンプスまで上品にまとめて、コーデを引き締めて。

大人コーデを洗練させるワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「スリートーンツイードワイドパンツ」＜チャコール＞\6,490（税込）

チャコールカラーのツイードが程よくマニッシュで、1枚あると大人のデイリーに頼れる存在になりそう。柔らかな素材感で軽やかに穿け、すとんと落ちるシルエットがスタイリッシュな雰囲気に導いてくれるはず。タック入りのウエストが腰まわりに自然な立体感を生み、奥行きのあるスタイリングに。いつものワンツーも、このパンツに替えるだけでサマ見えする予感。

カジュアルに寄せて抜け感スタイルに

スタッフのwancyanさんは、ふわふわのシャギーニットブルゾンを羽織ってカジュアルダウン。チャコールのパンツにあえてカーキを合わせ、意外性を持たせつつ、ホワイトのTシャツを爽やかなアクセントに。ラフに羽織ったブルゾンと、きちんと感のあるパンツのコントラストがきいた、こなれた雰囲気のおしゃれ上級者コーデです。これからますます深まる秋を、おしゃれに満喫できそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S