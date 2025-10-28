¡Ø¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡ÙËÌÊÆ¤Ç½é³«ºÅ·èÄê¡¡¥â¥â¥³¥ó¤ÇÍèÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¡ª¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î´ë²èÅ¸¼¨¤âÍÑ°Õ
¡¡Â¤·Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¡ÊWonder Festival¡¿¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Ë¤¬¡¢¡¢2026Ç¯5·î21Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥³¥ó¥°¥ì¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥â¥â¥³¥ó2026¡ÊMomoCon¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ËÌÊÆ½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®µ¤¤ä¤Ð¤¤¡ª³¤³°¤Î¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á½¸·ë¡¡¡Ø¥â¥â¥³¥ó¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡1985Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÍÎÆ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥¥Ã¥È¡¢ÌÏ·¿¤ÎÀ¤³¦Åª¤Êº×Åµ¡£ËèÇ¯ÆüËÜ¤Ç¿ôËü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥×¥í¤«¤é¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÂ¤·ÁÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖWonder Festival at MomoCon¡×¤Ï¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀµ¼°¤Ê¥¢¥á¥ê¥«³«ºÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊ¸²½¤ò·ë¤Ö²è´üÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥â¥â¥³¥ó¤Ï2026Ç¯¤Ç³«ºÅ21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯Íè¾ì¼Ô¿ô6Ëü¿Í°Ê¾å¡¢ÁíÍè¾ì¿ô15Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸«¹þ¤à¡¢ÊÆ¹ñÍ¿ô¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤ÏÌó65,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿»Ô¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï4,300Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤Î¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤Ï90%¤ò¸Ø¤ë¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ÏÊÆ¹ñÆîÅìÉô¤Î¸òÄÌµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢Â¾ÅÔ»Ô¤ËÈæ¤ÙÊªÎ®¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWonder Festival at MomoCon¡×¤Ç¤Ï¡¢¥â¥â¥³¥óÆâ¤ËÌó4,600¡Á9,300Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¼çÍ×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦ÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼½ÐÅ¸¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥¥Ã¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¶¥ó¥È¥¤ºî²È¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÊ¸²½ÅªÅ¸¼¨´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¼çºÅ¼Ô¥â¥â¥³¥ó ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¡¼¡ÊChris Stuckey¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢Â¤·ÁÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀº¿À¤òËÌÊÆ¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥â¥³¥ó2026¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ç¸òÎ®¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¾ðÇ®¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®µ¤¤ä¤Ð¤¤¡ª³¤³°¤Î¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á½¸·ë¡¡¡Ø¥â¥â¥³¥ó¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡1985Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò³¤ÍÎÆ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥¥Ã¥È¡¢ÌÏ·¿¤ÎÀ¤³¦Åª¤Êº×Åµ¡£ËèÇ¯ÆüËÜ¤Ç¿ôËü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¥×¥í¤«¤é¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÂ¤·ÁÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥â¥³¥ó¤Ï2026Ç¯¤Ç³«ºÅ21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯Íè¾ì¼Ô¿ô6Ëü¿Í°Ê¾å¡¢ÁíÍè¾ì¿ô15Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸«¹þ¤à¡¢ÊÆ¹ñÍ¿ô¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤ÏÌó65,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿»Ô¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï4,300Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤Î¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤Ï90%¤ò¸Ø¤ë¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ÏÊÆ¹ñÆîÅìÉô¤Î¸òÄÌµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢Â¾ÅÔ»Ô¤ËÈæ¤ÙÊªÎ®¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWonder Festival at MomoCon¡×¤Ç¤Ï¡¢¥â¥â¥³¥óÆâ¤ËÌó4,600¡Á9,300Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¼çÍ×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦ÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼½ÐÅ¸¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥¥Ã¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¶¥ó¥È¥¤ºî²È¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÊ¸²½ÅªÅ¸¼¨´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¼çºÅ¼Ô¥â¥â¥³¥ó ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¡¼¡ÊChris Stuckey¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢Â¤·ÁÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀº¿À¤òËÌÊÆ¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥â¥³¥ó2026¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ç¸òÎ®¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¾ðÇ®¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£