ÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¡¡¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î·ÝÌ¾¤ÎÎ¢»ö¾ðÌÀ¤«¤¹¡Ö·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö·ë¹½¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÃËÌò¤Ç½÷Í¥¤ÎÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤¬·ÝÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ëºÝ¤Î·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂç½¸¹çSP¡×¤Ç¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì10¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£ÎË²Ï¤Ï¡ÖÊõÄÍ¤Ï²»³Ú³Ø¹»2Ç¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é·àÃÄ¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë·ÝÌ¾¤òÁ´°÷¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢²¸»Õ¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂè1¡¢Âè2´õË¾¤È¤«»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢Äó½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾åµéÀ¸¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë»þ¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤È°§»¢¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆæ¥ë¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°§»¢¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤Æ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ý¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£²¿½½¿Í¤È¤¤¤ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¨¤¤¾å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ï·ë¹½¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½ÄÁ¤·¤¤Ì¾Á°¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î·ÝÌ¾¤ÎÎ¢»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎË²Ï¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß»Ï¤Þ¤ë»þ¤Ë2¿Í¤Çº°Ìî¤Î¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÆ±´ü¡¦º°Ìî¤Þ¤Ò¤ë¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£º°Ìî¤â¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¼Åµ¸«¤Ê¤¬¤é¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£