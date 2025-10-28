¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Öº£¤Ï23¼þÌÜ¡×ÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡©¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ºÇ¹â¤ä¤Í¤ó¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤òÂçÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ð¡¦°²ÀîÉ´¡¹»Ò¤µ¤ó¤È¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¡¦ÃæÀ¾ÀµÃË»á¤È¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¡Ê2003Ç¯ÈÇ¡Ë¡£¤â¤¦23¼þÌÜ¤ä¤Í¤ó¡¢Á´Éô¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö21²ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òº£¤Ï23¼þÌÜ¤Î¿¿¤óÃæ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¡£¤â¤¦Âç¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Í¤ó¡£ÅâÂô¡Ê¼÷ÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤ÎºâÁ°¸ÞÏº¤ÏºÇ¹â¤ä¤Ê!¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃæÀ¾»á¤Ï¡Ö¡È¼å¤¤Ìò¡É¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´Éô¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿Í¤¬¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤¦!¸ÄÀÅª¤ä¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¼ºÎé¤À¤±¤É¡¢º£¤â¡ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊª¤Ê¤Î¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»³ºêË»Ò¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Îºâ»º¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ë¤ÏÅâÂô¼÷ÌÀ¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢¹õÌÚÆ·¡¢ÀÐºä¹ÀÆó¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡¢°ËÉð²íÅá¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡¢¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢¿åÌî¿¿µª¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£