¸øÌÀ¡¦º´Æ£´´»öÄ¹ÂåÍý¡¢½°±¡ËÌ³¤Æ»£´¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¸«Á÷¤êÉ½ÌÀ¡Ä¼«Ì±¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬Çò»æ¤Ç¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Îº´Æ£±ÑÆ»´´»öÄ¹ÂåÍý¡Ê£¶£µ¡Ë¡Ê½°±¡ÈæÎãËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ÇËÌ³¤Æ»£´¶è¤«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¸«Á÷¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤ò·Ð¤Æ£¹·î¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£ÃÇÇ°¤ÎÍýÍ³¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶è¤Ï¼«Ì±¤ÎÃæÂ¼ÍµÇ·½°±¡µÄ°÷¡ÊÈæÎãËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÃÏÈ×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸øÌÀ¤ÏÅÞÀª³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ì±¤Ë¾ù¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢ÃæÂ¼»á¤Ïº´Æ£»á¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÂ¼»á¤ÏÆ±¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Æ£»á¤Ï¡ÖÂÐÎ©´Ø·¸¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ïºò½©¤Î½°±¡Áª¤ÇÁ´¹ñ£±£±¾®Áªµó¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ê¹Åç£³¶è¡Ë¤é£´¾®Áªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤òÆÀ¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤Ï¾®Áªµó¶èÁª¤Ø¤Î¸õÊäÍÊÎ©¤ò¹Ê¤ê¹þ¤àÊý¸þ¤À¡£
¡¡À¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï£²£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÅÞÀª¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ý»ý¡¢³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»£´¶è°Ê³°¤Î¾®Áªµó¶è¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸¡Æ¤Ãæ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£