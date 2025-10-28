「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）

阪神が逆転負けで連敗し。対戦成績が１勝２敗となった。投手陣はソフトバンク打線を２点に抑えたが、打線は初回の１点のみ。六回以降は再三の好機であと一打が出なかった。

打線では５番の大山が今シリーズ３試合で１１打数無安打と安打が出ていない。

１−２と勝ち越しを許した直後の六回には、先頭の森下が四球を選び、続く佐藤輝の４球目に二盗。相手バッテリーはタイムを取った後、カウント３−１から申告敬遠を選択し無死一、二塁に。しかし、５番・大山は浅い中飛。代打・ヘルナンデスは一邪飛、坂本が遊飛に抑えられ、同点機を逃した。

試合後、大山は「紙一重とかそういう問題じゃない。流れを止めてしまっているのもあるので、こうなってしまっているのも全部僕の責任というのもある。なんとかしないといけないし、するしかない」と悲壮な決意を口にした。

今季は不動の存在としてチームをリーグ優勝に導き、打線の要を握る５番打者。「もう次の試合は来るし、落ち込んでいる暇はない。明日の試合に向けてしっかりやらないといけないし、なんとかできるようにしっかり準備してやりたい」と話した。