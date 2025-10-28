ÀÐÀî¡¦ÃæÇ½ÅÐÄ®½ÕÌÚ¤ÇÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö ¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
28ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÄ®¤ÇÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
28Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÃæÇ½ÅÐÄ®½ÕÌÚ¡Ê¤Ï¤ë¤¡Ë¤ÎËÌ¸¶Å¯É×¡Ê¤¤¿¤Ï¤é¡¦¤Æ¤Ä¤ª¡Ë¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÇ¼²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇËÌ¸¶¤µ¤ó¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Î±«¤É¤¤¤ä¥¬¥é¥¹¤Î°ìÉô¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï29Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£