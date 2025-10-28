Ê¡Åç¤ÎÎý½¬¾ì¤Ë·§¤¬½ÐË×¡Ä°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Îý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÅöÌÌ¤Î´ÖÃæ»ß¤Ë
¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï28Æü¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤ÎÎý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃæ»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27Æü¤Î4»þ30Ê¬¤´¤í¡¢½½Ï»¾Â¸ø±àÅ·Á³¼ÇÉÕ¶á¡ÊÂçºûÀ¸»úÁ°Àî¾®ºäÃÏÆâ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·§¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤Ç¤Ï·§¤Î½ÐË×¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç¤Ïºòº£¤Î·§¤Ë¤è¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò´Õ¤ß¤¿¾å¤Ç¡¢Íè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢Íâ29Æü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢Îý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃæ»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÆ³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¡Åç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑµÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤È¤¾¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
