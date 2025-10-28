シンプルな王道モテコーデで男のコウケ♡ スタイル映えする 「デニムパンツコーデ」3選

写真拡大 (全4枚)

イマドキガールが取り入れている、彼を沼らせている王道モテコーデって？今回は、イマドキ女子をお手本に、彼ウケ定番の「デニムパンツコーデ」をご紹介します。シンプルなデニムだからこそ、トップスや靴をあわせたときの全体のバランスが大事になるよ♡

デニムパンツ

男のコはやっぱり「シンプル・イズ・ベスト」がおスキ♡

着飾らず、ナチュラルなコーデのほうが逆にモテる！」という意見が多数。なかでも美スタイルが叶うフレアーデニムが人気でした。

Check! 杉間さくらさん（インフルエンサー・25才）

小物で洗練されたしゃれ感をプラス

「MOUSSYのデニムパンツは約20,000円。デニムは、濃いめカラーを選ぶとオトナな印象に。

ちなみに、デートのときは、たくさん歩けるようにスニーカーを選ぶとメンズからの好感度UPです♡」

Instagram：@ss_0390

Check! 大原なぎささん（Ray♥Influencer・26才）

お腹見せコーデにほんのり抜け感を♡

「デニムのときは、上半身は大人っぽく仕上げるようにしています。約20,000円のSNIDELのツイードジャケットを羽織ってクラシカルにまとめました。

脚を出さない分、デコルテやお腹のさりげない肌見せで女みも忘れずに」

Instagram：@ngsohr

Check! 伊藤サラさん（インフルエンサー・25才）

自然体のゆるっとラフな着こなし

「Olu.の約8,000円のデニムに、MELLOWNEONの ざっくり編みニットをあわせました。

彼氏のニットを借りちゃったみたいな、オーバーなサイズ感が可愛い。好きな人と会うときも、変に盛りすぎず、ありのままの自分でいくのが私流です」

Instagram：@sa_ra_gram07

撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈

大原 なぎさ

あわせて読みたい

💖プチプラなアイテムが続々...！モテ女子たち直伝の「秋っぽハンサムコーデ」まとめ