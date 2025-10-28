シンプルな王道モテコーデで男のコウケ♡ スタイル映えする 「デニムパンツコーデ」3選
イマドキガールが取り入れている、彼を沼らせている王道モテコーデって？今回は、イマドキ女子をお手本に、彼ウケ定番の「デニムパンツコーデ」をご紹介します。シンプルなデニムだからこそ、トップスや靴をあわせたときの全体のバランスが大事になるよ♡
デニムパンツ
男のコはやっぱり「シンプル・イズ・ベスト」がおスキ♡
着飾らず、ナチュラルなコーデのほうが逆にモテる！」という意見が多数。なかでも美スタイルが叶うフレアーデニムが人気でした。
Check! 杉間さくらさん（インフルエンサー・25才）
小物で洗練されたしゃれ感をプラス
「MOUSSYのデニムパンツは約20,000円。デニムは、濃いめカラーを選ぶとオトナな印象に。
ちなみに、デートのときは、たくさん歩けるようにスニーカーを選ぶとメンズからの好感度UPです♡」
Check! 大原なぎささん（Ray♥Influencer・26才）
お腹見せコーデにほんのり抜け感を♡
「デニムのときは、上半身は大人っぽく仕上げるようにしています。約20,000円のSNIDELのツイードジャケットを羽織ってクラシカルにまとめました。
脚を出さない分、デコルテやお腹のさりげない肌見せで女みも忘れずに」
Instagram：@ngsohr
Check! 伊藤サラさん（インフルエンサー・25才）
自然体のゆるっとラフな着こなし
「Olu.の約8,000円のデニムに、MELLOWNEONの ざっくり編みニットをあわせました。
彼氏のニットを借りちゃったみたいな、オーバーなサイズ感が可愛い。好きな人と会うときも、変に盛りすぎず、ありのままの自分でいくのが私流です」
Instagram：@sa_ra_gram07
撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈
