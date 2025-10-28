Aぇ! group＆西村拓哉出演映画「おそ松さん」公開延期を発表「諸般の事情に鑑み」東宝が謝罪
【モデルプレス＝2025/10/28】2026年1月9日より公開が予定されていたAぇ! groupと関西ジュニアの西村拓哉が出演する「おそ松くん」の実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の公開が延期されることがわかった。10月28日、東宝より発表された。
【写真】Aぇ! groupメンバー、美女からバックハグ
東宝は「この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期させていただくことになりました」と発表。「公開を心待ちにしていただいていた皆様、またご出演いただいた皆様や制作スタッフならびに関係者の皆様に、深くお詫び申しあげます」と謝罪した。
また「今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』公式サイト（ https://osomatsusan-movie.jp/ ）、公式SNSにてお知らせいたします」とした。
Aぇ! groupのメンバー・草間リチャード敬太をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを発表した。
赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、たちまち社会現象となった。その勢いはシリーズアニメにとどまらず、映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現し、ファンの心を熱狂させ続けている。
実写映画第2弾の主演にはAぇ! groupのメンバーが抜擢。末澤誠也が長男のおそ松、正門良規が次男・カラ松、佐野晶哉が三男・チョロ松、小島健が四男・一松、草間リチャード敬太が五男・十四松を演じる。さらに、ネクストブレイクを期待される関西ジュニア・西村が末っ子・トド松として参加。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで「おそ松さん」が描かれる。（modelpress編集部）
◆Aぇ! group＆西村拓哉「おそ松さん」公開延期を発表
◆草間リチャード敬太、公然わいせつの疑いで逮捕
◆Aぇ! group＆西村拓哉「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」
