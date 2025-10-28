昆夏美「韓国ミュージカルらしく一曲一曲にパワーがある」 キュリー夫人を演じる

一昨年の日本初演では、幕が開いた途端から評判が評判を呼び、一気に注目が集まった韓国発のミュージカル『マリー・キュリー』。キュリー夫人として生涯に2度ノーベル賞を受賞した女性科学者の人生を、フィクションを織り交ぜ描いた作品。

「マリーの中に流れている時間を丁寧に表現できたら」

「今稽古をしながらも、とても魅力的な作品だと実感しています。ミュージカルにおいて音楽の力が重要だと思うのですが、この作品はいろんなバリエーションで役柄やシーンにフィットした曲調や質感の楽曲があり、役の心の機微が音楽で表現されていて、前奏が流れただけでマリーとして心が動くんです。ただ難しいうえに、韓国ミュージカルらしく一曲一曲にパワーがあるので、これまでの役の中でも一番エネルギーが必要なんじゃないかと感じています」

と、マリー役の昆夏美さん。エネルギーが要るのも当然のこと。ポーランド人で女性研究者であったマリーは、人種やジェンダー差別、そして人間としての尊厳や倫理観などさまざまなものと闘っていく。

「フランスの大学で男子学生たちに囲まれて偏見の目で見られていたマリーが、彼らに言い返すシーンがあるんです。これは演出の（鈴木）裕美さんがおっしゃっていたのですが、時代は変わってはいても、今も女性が社会において差別を感じることはあって、お客様の中には『これは私の物語だ』と思ってくださる方はいるはずだからと。細かいところも嘘をつかずに丁寧に演じていくことで、マリーという人物や作品の深いところが伝わればと思います」

セリフには耳慣れない用語もたくさん出てくるため、「意味がわからないまま口にできないから」とあれもこれもと調べ、「睡眠の8時間以外はずっと作品のことを考えている気がする」という。役作りに関しては「マリーの中に流れている“時間”を大事にしたい」とも。

「そこにその人のキャラクター性のようなものが出ると思っています。マリーは天才ですから、きっと思考する時間……体内時計の進み方は周りとは全然違うはずで。そこを探って表現できたらと思っています」

ならば、昆さん自身の“時計”はどんな進み方なのだろう。

「年々ゆっくりになってきている気がします。もともとチャキチャキしていて、休日もつねに動いているような人だったんですけれど、最近は家からほとんど出ない日も多いです。ただ、仕事に関しては、あれもしなきゃこれも調べなきゃって、ずっとせっかちなんですよね（笑）」

昆 夏美

こん・なつみ 1991年6月28日生まれ、東京都出身。最近の主な出演作に、ミュージカル『この世界の片隅に』『レ・ミゼラブル』などがある。来年1月に開幕の舞台『クワイエットルームにようこそ The Musical』への出演も控えている。

Information

ミュージカル『マリー・キュリー』

ポーランド人のマリーは、人種差別や女性差別を乗り越え、研究者のピエールと共に新しい元素ラジウムを発見し、ノーベル賞を受賞する。しかし、ラジウム工場で体調を崩す工員が出て…。10月25日（土）〜11月9日（日） 天王洲・銀河劇場 脚本/チョン・セウン 作曲/チェ・ジョンユン 演出/鈴木裕美 翻訳・訳詞/高橋亜子 出演/昆夏美・星風まどか、松下優也・葛山信吾、鈴木瑛美子・石田ニコル、水田航生・雷太（それぞれWキャスト）ほか S席1万3500円ほか チケットスペース（東京公演） TEL. 03-3234-9999（10:00〜15:00※休業日は除く） 大阪公演あり。

詳しくはこちら