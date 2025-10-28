22Ç¯Íî¤Á¤Ç¤â¡ÈÌó3100Ëü±ß¡É¤Î¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×!? 360ÇÏÎÏ¡ÖÄ¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡×¡ª ·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤ÊBMW¡ÖM3 CSL¡×ÆÈ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì
BMW»Ë¾åºÇ¹â¤Î¡ÈM3¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡ÖCSL¡×
¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢RM¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¼çºÅ¤Î¥É¥¤¥ÄºÇÂç¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢2003Ç¯¼°BMW¡ÖM3 CSL¡×¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Íî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·æºî¤ÈÌ¾¹â¤¤¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈÌó3100Ëü±ß¡É¤Î¡ÖFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê34Ëç¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿M3 CSL¤Ï¡¢1986Ç¯¤«¤éÂ³¤¯BMW¡ÖM3¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï3¥·¥ê¡¼¥º¥¯¡¼¥Ú¡ÖE46·¿¡×¤Ç¡¢¡ÖCoupe¡¦Sports¡¦Lightweight¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê·ÚÎÌ²½¤È¹âÀÇ½²½¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿M3 CSL¤Ï¡¢BMW»Ë¾åºÇ¹â¤ÎM3¥·¥ê¡¼¥º¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡FR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢3.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖS54B32HP·¿¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÎM3¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò´Þ¤àÀìÍÑµÛµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤äECUÀ©¸æ¤ÎºÇÅ¬²½¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ360ÇÏÎÏ¡¿7900rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯370Nm¡¿4900rpm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®SMG II¤òºÎÍÑ¤·¡¢±Ô¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÈÀµ³Î¤ÊÊÑÂ®¤ÇÁö¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¿§¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡£Âç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¡¢Àº×û¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡M3 CSL¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿·ÚÎÌ²½¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥Õ¤Ï¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¡¢³ÆÉô¤Ë¤ÏCFRP¡ÊÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤è¤êÌó110kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï·ÚÎÌ²½¤Î¤¿¤á¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥¸¥ª¤È¥¨¥¢¥³¥ó¤òÁõÈ÷¡£¼ÂÍÑÀ¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â·Ú¤µ¤òÄÉµá¡£¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÆâÁõ¤Ï¹âµé´¶¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ï¡¢Á´À¤³¦1383Âæ¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¡£2003Ç¯9·î3Æü¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯9·î6Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤ÇÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï2025Ç¯5·î¤ËÀ°È÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¤ï¤º¤«3Ëü2456km¡£Ä¹Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄãÁö¹Ô¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡M3 CSL¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¡£ÃÂÀ¸¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î½ÓÉÒ¤µ¤È°ìÂÎ´¶¤Ï¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î2003Ç¯¼°BMW M3 CSL¤Ï¡¢Íî»¥Í½ÁÛ²Á³Ê12Ëü¡Á16Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê1¥æ¡¼¥í¡áÌó177±ß´¹»»¤ÇÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó2124Ëü¡Á2832Ëü±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë17Ëü8250¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3155Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£